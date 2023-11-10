Продюсер Лавров: певица Алла Пугачёва никогда не называла гонорары за выступления

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Организатор концертов Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Алла Пугачёва установила гонорар в 500 тысяч евро за выступление. Он заявил, что певица никогда не называла свои гонорары и никаких планов по возвращению на сцену за указанную сумму не существует.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Про возвращение на сцену за 50 миллионов рублей — это сплетня, которую скорее всего кто-то из промоутеров запустил. Пугачёва никогда не называла гонорары", — отметил Лавров в беседе с News.ru.

Продюсер подчеркнул, что певица может согласиться на выступление за предложенную сумму, но только на своих условиях. Лавров также развеял слухи о записи новых песен в Твери, утверждая, что информация является недостоверной, так как за последние два десятка лет артистка записывала свои композиции у саундпродюсера Анатолия Лопатина в Московской области.

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