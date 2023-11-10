Крестница Аллы Пугачёвой опубликовала новое фото певицы на Кипре

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва устроила праздник на Кипре вместе с супругом Максимом Галкиным*, близнецами Гарри и Лизой, а также с родственниками. Редкую фотографию с мероприятия опубликовала крестница Примадонны.

Фото: Личная страница крестницы Пугачёвой в Instagram

Пугачёва и Галкин* недавно перебрались на Кипр из Израиля. Туда же приехал старший брат комика Дмитрий со своей семьёй.

Большая семья собралась, чтобы отметить день рождения крестницы Алины Галкиной, которая после празднования вернулась в Россию для учёбы в МГИМО. Девушка выложила семейное фото в соцсетях.

"Сегодня я отдыхаю", — подписала девушка снимок.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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