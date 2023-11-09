Звезда "Кухни" Богатырев вместе с женой впервые показали своего сына

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После развода с Иваном Жидковым Татьяна Арнтгольц долгое время стремилась к нахождению своей женской счастья. Однако, познакомившись с звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым она осознала, что встретила свою вторую половинку. Их роман начал развиваться в 2017 году.

Фото: Официальное сообщество, посвященное актёру театра и кино Марку Богатырёву в VK

Спустя несколько лет, в феврале 2021 года, Татьяна и Марк закрепили свои отношения браком, и у них появился сын, по имени Данила. Это уже второй ребенок для Татьяны, так как она воспитывает дочь Машу от предыдущего брака с актером из сериала "Солдат". Для Марка Данила стал первенцем.

Звездные родители не часто демонстрируют своего сына в социальных сетях, но иногда делают исключения. Недавно актриса опубликовала в своем личном блоге совместное фото с сыном впервые за последние полгода, подписав его коротко словами "Мое счастье" и добавив сердечные эмодзи.

Хотя лицо Данила было прикрыто на фотографии рукой, фанаты заметили, как он вырос и стал все больше походить на свою знаменитую маму.

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МАРК БОГАТЫРЕВ | ГРУСТНО О ЖИЗНИ | ДЕПРЕССИЯ, НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ