Украинский певец Миша Марвин потерял 255 тысяч рублей, пытаясь снять квартиру в Москве

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Миша Марвин угодил в ловушку мошенников, которые специализируются на сдаче жилья в аренду.

Фото: ВКонтакте/Миша Марвин

К столичным правоохранителям с просьбой найти аферистов, выманивших у него 255 тысяч рублей, обратился украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк). Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, артист решил снять жильё в Москве через популярный сайт объявлений. Выбрав подходящий вариант за 170 тысяч рублей в месяц, 34-летний мужчина пообщался с агентом Георгием, а на следующий день — с риелтором Егором.

Егор заверил, что все договорённости с хозяевами жилья уже имеются. Позже была встреча с собственниками. Однако подписание договора в тот день не состоялось. Через день риелтор запросил у мужчины, который на тот момент успел улететь в Турцию, 170 тысяч рублей за один месяц и еще 85 тысяч в качестве комиссии. Марвин тут же перевёл запрошенную сумму и заверил, что еще один месяц аренды оплатит после возвращения в Россию.

Прилетев в Москву, певец так и не смог попасть в квартиру. Подсчитав ущерб, который достиг 255 рублей, артист поспешил с заявлением к правоохранителям.

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