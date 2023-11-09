Агата Муцениеце мечтает о роли в азиатском кино

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Например, в беседе с Пятым каналом Агата заявила, что в планах у неё есть расширение горизонтов и покорение азиатского кинопроката.

Фото: https://www.instagram.com/p/CpOIqyrj_ax/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Артистка добавила, что в настоящий момент занята работой в новых проектах. Агата снимается в кино, играет на сцене в театре и даже становилась участницей кабаре-шоу с элементами контента для взрослых.

Актриса призналась, что особый магнетизм она видит в азиатской культуре. Девушка даже продемонстрировала свои навыки владения китайским и уверена, что её мечта о съемках в восточных фильмах сбудется.

"Азиатское кино бешено крутое. Я просто хочу расширить горизонты, скажем так", - высказалась Агата.

В копилке у Агаты уже несколько серьёзных ролей. Однако девушка до сих пор не может избавиться от статуса экс-супруги Павла Прилучного. Кстати, по словам Муцениеце, отец должен оплачивать своим детям образование, кружки и секции вне зависимости от того, живёт он с ними или нет.

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