Например, в беседе с Пятым каналом Агата заявила, что в планах у неё есть расширение горизонтов и покорение азиатского кинопроката.
Артистка добавила, что в настоящий момент занята работой в новых проектах. Агата снимается в кино, играет на сцене в театре и даже становилась участницей кабаре-шоу с элементами контента для взрослых.
Актриса призналась, что особый магнетизм она видит в азиатской культуре. Девушка даже продемонстрировала свои навыки владения китайским и уверена, что её мечта о съемках в восточных фильмах сбудется.
"Азиатское кино бешено крутое. Я просто хочу расширить горизонты, скажем так", - высказалась Агата.
В копилке у Агаты уже несколько серьёзных ролей. Однако девушка до сих пор не может избавиться от статуса экс-супруги Павла Прилучного. Кстати, по словам Муцениеце, отец должен оплачивать своим детям образование, кружки и секции вне зависимости от того, живёт он с ними или нет.
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