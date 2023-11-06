В ходе выступлении на форуме "Знание" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила восхищение Shaman`у (Ярославу Дронову). Она похвалила его патриотические проявления.
Матвиенко подчеркнула, что будущее принадлежит таким талантливым артистам, которые выражают свою любовь к России и поддерживают единство граждан, поют вживую и передают глубокое чувство принадлежности к родине.
"Будущее не за теми, которые предали свою родину в самые трудные для неё моменты, не за теми, кто погнался за западными гривенниками и дешёвыми аплодисментами, а именно за такими, как Shaman", — поделилась Матвиенко.
Это было сказано в рамках проходящего в Москве Просветительского форума общества "Знание", трансляция которого доступна на странице общества в социальной сети "ВКонтакте".
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