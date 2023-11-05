Вика Цыганова опубликовала фото из дома, где, по её словам, вчера прошёл обыск.
Исполнительница хита "Приходите в мой дом" разместила в своём Telegram-канале снимок, на котором её супруг Вадим Цыганов работает за компьютером, а над хозяином склонился пёс по кличке Мася.
"Работаем с ночи, пресс-аташе всё контролирует: не согласен, троллит нейросеть. Ждите эфир!" — написала певица в личном микроблоге.
Ранее артистка заявила, что во время обыска у неё изъяли туфли и нейросеть.
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