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Вика Цыганова вышла на связь после обыска: "Работаем с ночи, пресс-аташе всё контролирует"

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Шоу-бизнес

Вика Цыганова опубликовала фото из дома, где, по её словам, вчера прошёл обыск.

Вика Цыганова вышла на связь после обыска: "Работаем с ночи, пресс-аташе всё контролирует"
Фото: Телеграм-канал Вики Цыгановой

Исполнительница хита "Приходите в мой дом" разместила в своём Telegram-канале снимок, на котором её супруг Вадим Цыганов работает за компьютером, а над хозяином склонился пёс по кличке Мася.

"Работаем с ночи, пресс-аташе всё контролирует: не согласен, троллит нейросеть. Ждите эфир!" — написала певица в личном микроблоге.

Ранее артистка заявила, что во время обыска у неё изъяли туфли и нейросеть.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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