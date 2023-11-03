Продюсер Яна Рудковская встала на защиту внезапно женившегося актера Александра Петрова

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Super.ru пишет что после того как актер Александр Петров неожиданно женился на новой девушке после многолетних отношений со Стасей Милославской, его коллеги по цеху стали высказывать свое мнение по поводу этого поступка. Многие мягко говоря не поняли актера.

Фото: Личный аккаунт Яны Рудковской в Instagram by яна рудковская

Продюсер Яна Рудковская считает, что все возмущения со стороны посторонних людей не имеют значения, и что личная жизнь двух взрослых людей не должна занимать лишнего внимания общества.

"Да, в парах иногда происходит разлад, у бывшей девушки Петрова могут быть, возможно, какие-то обиды, но я не слышу ее, я слышу кучу левых к этой истории людей. Захотел Петров — женился, захотел — развёлся. Свободные взрослые люди делают что хотят, Интернет им не родитель", считает Рудковская.

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