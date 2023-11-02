Максим Галкин* опубликовал видеокадры с интерьером пентхауса на Кипре за 10 млн евро

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский комик и телеведущий Максим Галкин* продемонстрировал свой роскошный пентхаус на Кипре. Видеоролик был опубликован артистом в Instagram**. Видео охватывает детали предстоящего концерта, но также позволяет заглянуть в интерьер нескольких помещений нового дома юмориста и его семьи. Сначала артист находится в гостиной, где преобладают светлые стены, серая мебель и белые вазы. Затем он переходит на террасу, предоставляя вид на море, открывающийся с неё.

Максим Галкин* на Кипре

В 2017 году Галкин и его супруга Алла Пугачёва* приобрели апартаменты на Кипре и получили гражданство этой страны в рамках инвестиционной программы. Пара заплатила за объект 10 миллионов евро. Пентхаус находится в роскошном жилом комплексе "One" в городе Лимассол.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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