Российский комик и телеведущий Максим Галкин* продемонстрировал свой роскошный пентхаус на Кипре. Видеоролик был опубликован артистом в Instagram**. Видео охватывает детали предстоящего концерта, но также позволяет заглянуть в интерьер нескольких помещений нового дома юмориста и его семьи. Сначала артист находится в гостиной, где преобладают светлые стены, серая мебель и белые вазы. Затем он переходит на террасу, предоставляя вид на море, открывающийся с неё.
В 2017 году Галкин и его супруга Алла Пугачёва* приобрели апартаменты на Кипре и получили гражданство этой страны в рамках инвестиционной программы. Пара заплатила за объект 10 миллионов евро. Пентхаус находится в роскошном жилом комплексе "One" в городе Лимассол.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
** продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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