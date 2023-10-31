Актриса Кристина Асмус не называет имя человека, о котором идет речь, но описывает его как друга, с которым она близко общалась. Она упоминает, что этот человек отписался от нее и намерен лишить ее работы через продюсеров.
«Один мой ранимый друг отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров. Но. Подумала я ровно 15 секунд и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай!» — написала 35-летняя Асмус в личном блоге.
StarHit пишет что Кристина не раскрывает подробности инцидента, поэтому пользователи сети остаются в недоумении и пытаются догадаться, о ком идет речь. Некоторые предполагают, что это может быть Александр Петров, однако он находится на медовом месяце и беззаботно наслаждается этим периодом в своей жизни. Поэтому точно определить, кому Асмус перешла дорогу.
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