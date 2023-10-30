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Раскрыта незавидная участь виллы Ротару в Ялте: ветшает, а продать не удалось

1:31
Шоу-бизнес

Софии Ротару так и не удалось продать принадлежащий ей отель в Ялте. Музыкальный продюсер и бывший концертный директор народной артистки СССР Сергей Лавров рассказал, что сейчас происходит со знаменитой "Виллой София".

Раскрыта незавидная участь виллы Ротару в Ялте: ветшает, а продать не удалось
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Софии Ротару

СМИ не раз сообщали, что Ротару намерена избавиться от недвижимости в Крыму — помимо отеля, это ещё дача и две квартиры. Писали, что она переоформила гостиницу на сына Руслана Евдокименко, а тот заломил за неё несусветную цену.

Действительно, "Вилла София" до сих пор не продана, подтвердил Лавров. По его мнению, владельцы не особо и стремились к этому.

"Был такой посыл: продастся — хорошо, не продастся — не очень, ну и не будем продавать", — пояснил продюсер изданию NEWS. ru.

Шансы на выгодную продажу отеля падают с каждым днём. Он давно закрыт, как и входящий в состав комплекса ресторан, некогда любимый ялтинцами и гостями курорта. Шикарно отделанный отель постепенно ветшает и приходит в запустение.

Кроме того, по словам Лаврова, при всей своей былой роскоши "Вилла София" обладает несколькими критическими недостатками: отсутствие бассейна и лифтов, неудачное расположение, из-за чего комплекс лишён собственного пляжа и отдельного въезда.

Тем временем власти Крыма запустили процедуру национализации расположенных на полуострове активов, принадлежащих гражданам Украины.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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