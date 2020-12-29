Стало известно, почему Ротару не может продать отель в Крыму

Недавно появилась информация о том, что София Ротару пытается избавиться от своего отеля в Крыму Villa Sofia.

Певица готова продать недвижимость за 25 миллионов евро. Однако специалист по продаже недвижимости из Ялты Олег Дробитько рассказал ФАН, что артистка слишком завысила стоимость.

"Я думаю, все понимают, что даже условно 12,5 млн евро — это огромные деньги. Здесь все надо рассчитывать. Хорошая цена для Ялты — это окупаемость объекта за 10 лет", — отметил эксперт.

По его мнению, даже 12,5 миллионов евро — это большая цена для отеля такого уровня.