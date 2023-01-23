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Константинов: под национализацию в Крыму попадёт только имущество украинских олигархов, а не простых граждан

Общество

Простые украинцы могут не волноваться о своей собственности в Крыму, её никто трогать не собирается, а национализировать будут только имущество киевских олигархов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов: под национализацию в Крыму попадёт только имущество украинских олигархов, а не простых граждан

"Нет целей забрать все имущество у украинцев. Мы понимаем, что многие простые люди зарабатывали деньги честным трудом и здесь их вложили — к примеру, в квартиру для отдыха. Поэтому все, что куплено законно, никаких проблем нет и не будет. У нас очень много такой собственности", — отметил Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

Глава парламента уточнил, что национализации в Крыму подвергнется имущество только тех граждан Украины, которые совершали преступления против ВС РФ и российской армии. Константинов подчеркнул, что будет справедливым не позволить этим лицам больше зарабатывать на простых людях и получать прибыль "разными окольными путями". Этим преступным действиям необходимо положить конец, добавил глава крымского парламента.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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