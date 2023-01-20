Глава парламента Крыма Константинов: на полуострове есть достаточная группировка, чтобы его защитить

В Крыму ситуацию можно с уверенностью назвать надёжной, и власти полуострова никому не позволят захватить свои земли — для этого в регионе сформирована достаточная группировка. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Мы им этого не позволим сделать. Фронт стабилизировался, в Крыму ситуация достаточно надежная. Группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная. Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены… Сил для обороны Крыма всегда было более чем достаточно", — сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Политик отметил, что сейчас полуостров живёт мирной жизнью, развивается.

При этом Константинов предупредил, что Киеву и Вашингтону не стоит рисковать и пытаться захватить Крым силой, потому что при таком развитии событий спецоперация быстро прекратиться после нанесения по центрам принятия решений буквально одного-двух ударов.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила о готовности Вашингтона поддерживать Киев во всём, в том числе в случае его возможного нападения на Крым.