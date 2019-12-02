"Вилла София", принадлежащая Ротару, закрылась в Крыму

В Ялте закрылся отель "Villa Sofia", принадлежащий певице Софии Ротару.

Об этом сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на сотрудника гостиницы. По словам собеседника издания, отель закрыт на реконструкцию, которая, как планируется, продлится до 1 мая.

Как стало известно СМИ, особого дохода отель Ротару не приносил. П причине того, что цена номеров в нем доходит до 82 тысяч рублей за сутки, желающих воспользоваться гостеприимством звезды советской эстрады было очень немного.

Продюсер Андрей Разин, узнав о закрытии гостиницы "Вилла София", заявил, что "ремонт тут совершенно ни при чем", а настоящую причину надо искать в "травле певицы, развернутой в России".

Напомним, что объявление Ротару о намерении выступать на новогодних мероприятиях в Москве и принять участие в "Песне года", было весьма неоднозначно встречено в нашей стране. Подробнее об этом читайте в материалах на сайте:

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