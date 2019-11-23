Сенатор Совфеда раскритиковал Ротару за идею выступать в России

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не удивился тому, что ранее критиковавшая Россию София Ротару захотела выступать для россиян. По его мнению, Ротару не первая исполнительница, которая критикует Российскую Федерацию, однако не отказывается от выступлений из-за больших гонораров.

"Говорят, что культура и искусство вне политики. Но в реальной жизни это не так. Нам нужен механизм, который был позволил Минкульту "иметь влияние" на таких артистов. Конечно, нельзя поступать так, как это было на Украине, с созданием "черных списков". Но влияние должно быть обязательно", - пояснил свою позицию Рязанский.

По мнению Рязаноского, самый лучший ответ, который россияне могут дать Софии Ротару за её высказывания - это пустые места в зале.