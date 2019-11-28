Организаторы выступлений Ротару назвали сумму ее гонорара

Решение Софии Ротару вернуться на российскую сцену после долгого отсутствия, встреченное в нашей стране довольно неоднозначно, остается неизменным. Певица, хотя и, как говорит ее директор, "сильно переживает из-за травли в СМИ", примет участие во всех запланированных ранее мероприятиях.

Ротару споет и в "Песне года", и в новогодних шоу, и на корпоративах.

По версии kp. ru, непростое (учитывая настроения будущих зрителей) решение объясняется просто. Суммы гонораров таковы, что устоять, действительно, сложно.

Сколько может заработать советская и украинская певица, журналистам "Комсомолки" рассказал директор одного из московских агентств.

По его словам, гонорар артистки за один только корпоратив в столице составит $60 тыс. (около 3,8 млн рублей — прим. "Правда.ру"). Кроме того, на "принимающей стороне" также остаются "дорожные" расходы и проживание самой Ротару и ее коллектива.

По словам собеседника издания, только билеты для всех сопровождающих певицу обойдутся агентству в 962 тысячи рублей.

Как отреагировали в России на известие о том, что София Ротару, ранее отказавшаяся от выступлений из-за ситуации на Украине, приедет в страну с концертами, читайте в материалах на сайте:

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