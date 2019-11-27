Директор Ротару рассказал о ее переживаниях из-за травли в СМИ

Украинская артистка София Ротару очень сильно переживает из-за травли, которая разразилась в ее адрес в Сети и российских СМИ. Напомним, жители России восприняли "возвращение Ротару" на российскую сцену как "поездку на заработки". В прошлом году исполнительница проигнорировала "Песню года", на которой непрерывно выступала более 40 лет.

Концертный директор певицы Сергей Лавров пояснил, что Ротару и ее команда не смогла приехать на "Песню года" из-за военного положения, которое было введено на Украине.

"Не могу понять что произошло. В этом году нас критикуют за то, что мы едем на фестиваль. Вот теперь думаем, ехать ли в следующем году. Все равно раскритикуют. Вы просто не представляете как София Михайловна расстроена из-за этой ситуации, а фактически она стала заложником политической ситуации", - пояснил Лавров.