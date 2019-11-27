Украинская артистка София Ротару очень сильно переживает из-за травли, которая разразилась в ее адрес в Сети и российских СМИ. Напомним, жители России восприняли "возвращение Ротару" на российскую сцену как "поездку на заработки". В прошлом году исполнительница проигнорировала "Песню года", на которой непрерывно выступала более 40 лет.
Концертный директор певицы Сергей Лавров пояснил, что Ротару и ее команда не смогла приехать на "Песню года" из-за военного положения, которое было введено на Украине.
"Не могу понять что произошло. В этом году нас критикуют за то, что мы едем на фестиваль. Вот теперь думаем, ехать ли в следующем году. Все равно раскритикуют. Вы просто не представляете как София Михайловна расстроена из-за этой ситуации, а фактически она стала заложником политической ситуации", - пояснил Лавров.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.