Манукян: У РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР

Ранее многие жители России негативно восприняли возвращение Софии Ротару на российскую сцену после её высказываний о стране. Многие даже настаивают на том, чтобы артистку лишили звания Народной артистки СССР. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян пояснил, что у России есть такое право.

Манукян также считает, что Ротару не достойна этого звания, поэтому раскрыл механизм, с помощью которого у певицы можно отозвать звание. По его словам, это можно будет сделать только в том случае, если против Софии Ротару будет возбуждено уголовное дело и приговор по нему вступит в силу.

"Россия - правопреемница СССР, поэтому у нашей страны есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР. Но механизм отзыва почетных званий у нас работает только по одному принципу", - пояснил Манукян.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил об организации целенаправленной травли певицы.