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Автор Василий Амирджанов

Сенатор прорекламировал концерты Софии Ротару

Шоу-бизнес

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский анонсировал возобновление концертной деятельности Софии Ротару в России.

Сенатор посчитал, что гастроли народной артистки СССР не вписываются в идеологемы современных российских политических трендов и предложил Министерству культуры России озаботиться созданием инструментов воздействия на артистов, которые критикуют руководство страны.

"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так", — сформулировал глава комитета Совета Федерации позицию государства.

Напомню, что компетенция комитета Совета Федерации по социальной политике, которая каким-то боком может относиться к концертной деятельности гражданки Украины Софии Михайловны Ротару — социальные аспекты миграционной политики.

Правда, что-то мне подсказывает, что по приезде в Россию певице вряд ли потребуется социальная поддержка. Будучи одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц на постсоветском пространстве, артистка сама сможет пособить кому угодно.

Главной претензией к Софии Ротару является якобы ее пожертвование вооруженным силам Украины. Некоторые негодующие граждане упоминают автомобиль "Нива", который певица якобы отдала украинским военным.

С такой же легкостью критики Софии Ротару могли бы отнести к спонсорству украинских властей и оплату Россией транзита газа в Европу. В довольно частом упоминании высшими должностными лицами о росте товарооборота с соседями в той же логике могут разглядеть и антироссийскую крамолу.

Стоит заметить, что история с "Нивой" никем не подтверждена, как и многие другие сентенции, вбрасываемые в информационное поле ради PR-дивидендов. На мой взгляд, личное дело самой певицы, как ей распоряжаться своим имуществом. Любой человек вправе и на собственное мнение, даже если оно кому-то не по душе. Замечу, что критика — не преступление в стране, которая позиционирует себя как демократическая.

Тем не менее вирус ротаруфобии задорно вбросили в медиапространство. Уже договорились до того, чтобы отобрать у Софии Ротару звание Народной артистки СССР. Идею озвучил не какой-нибудь квазиэксперт из телевизора, а самый настоящий.

"Россия — правопреемница СССР, поэтому у нашей страны есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР", — заявил член экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Хорошо еще, что эксперт не настоял на возвращении Софией Ротару в ЦК ВЛКСМ полученной певицей премии Ленинского комсомола.

Да, верно, звание народного артиста России возможно отобрать, если состоится соответствующее решение суда по уголовному делу. Статья 48 УК РФ позволяет лишить гражданина этого почетного звания. Стало быть, требуется уголовщина. Предлагал ли Вадим Манукян варианты с подбросом наркотиков Софии Ротару, может быть, он готов заняться поиском признаков экстремизма в песнях "Хуторянка" и "Луна, Луна" — я не знаю.

"Российская Федерация не тождественна Советскому Союзу, но именно на ней лежит бремя континуитета, под которым понимается продолжение Россией осуществления предусмотренных в международных договорах прав и обязательств СССР", — вполне доходчиво разъяснило Министерство юстиции России положение дел с правопреемственностью. В том числе и для экспертов, шоуменов в политических программах федеральных телеканалов и просто для любителей поговорить на тему.

Иными словами, никаким образом почетное звание Народной артистки СССР у Софии Ротару никто даже теоретически не сможет отобрать. Но вот пошуметь на тему, устроить спекулятивный гвалт — запросто. Что, собственно, и произошло.

"Мы думаем, это был какой-то заказ. Кто-то целенаправленно организовал травлю против Софии Михайловны, поскольку реальных причин для такой реакции не было. Она только один раз не приехала на "Песню года" из-за того, что в Украине было объявлено военное положение и мужчинам было запрещено выезжать из страны. А Ротару ездит не одна, у нее целая команда, в которой и мужчины тоже есть", — рассказал концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров.

К слову, именно популярная в интернете непечатная и сокрушительная цитата Сергея Лаврова (министра иностранных дел России) как нельзя кстати подходит в качестве оценочного суждения разразившейся ротаруфобской истерии.

Концертный директор народной артистки напомнил, что Ротару приняла участие в более чем сорока церемониях "Песня года". В 2014 году певица также не пропустила это ежегодное музыкальное мероприятие. То есть в тот самый пик конфронтации между Россией и Украиной.

Если действительно существует заказ на шум вокруг приезда Софии Ротару, то я бы обозначил выгодополучателем специалистов по PR из команды певицы. Если бы не российский сенатор и подхватившие его песню немногочисленные бэк-вокалисты из числа более или менее известных граждан, я бы так и не узнал, что к нам приедет знаменитая еще с моего раннего детства певица.

Любые грубые "наезды" на известных всему постсоветскому пространству артистов, как правило, вызывают обратную реакцию у наших граждан. Цензоры-общественники никак не уловят, что люди сами способны решить, трогает ли их тонкие струны души возможная судьба чьей-то "Нивы" или нет.

Люди сами без нравоучений экспертов и политиков способны выказать свое отношение к любому артисту — проголосуют в билетных кассах. А вот навязчивое менторство и уже опостылевшие поиски "врагов народа" определенно скажутся на отношении граждан к политическим силам, ввергающим в якобинский психоцирк российское общество.

В контексте этой истории отчего-то вспомнилась песня Давида Тухманова "Дадим шар Земной детям!" в исполнении Софии Ротару. Все-таки авторы смотрели далеко в будущее и сумели предвосхитить новые смыслы произведения, которые стали актуальными в эпоху развитого импортозамещения.

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