Пермский сенатор резко раскритиковал Поклонскую из-за Ротару

Алексей Пушков, член Совфеда от Пермского края, резко раскритиковал депутата Наталью Поклонскую за то, что она поддержала решение Софии Ротару выступать в России.

Свое мнение сенатор высказал в Twitter.

По мнению Пушкова, Ротару уже высказала свое отношение к России и поэтому ее концерты, как минимум, неуместны.

В качестве подтверждения верности своей позиции пермский политик привел ситуацию со словами певицы из Грузии Нино Катамадзе, которая заявила, что считает Россию оккупантом, а Путина — врагом. И после этого в нашей стране она не выступала. Пушков спрашивает в посте: "кто хотел бы пригласить Нино выступать к нам, а потом обсудить ее позицию за чашкой кофе?" и попросил своих подписчиков примерить такую же ситуацию на Софию Ротару.

Большинство подписчиков с мнением Пушкова согласились.

"...достаточно нам толерантности. Нам нужен черный список, как у всех "цивилизованных" стран", - написал пользователь с SergiErmolenko.

Напомним, что Поклонская как раз и говорила о том, что несогласные с позицией певицы могут попытаться обсудить это с ней "за чашкой кофе" вместо того, чтобы запрещать выступления. Подробнее об этом читайте на сайте.

А началось "ломание копий" с того, что певица София Ротару, давно не выступавшая в России отчасти "по политическим мотивам" (напомним, что она живет в Украине), решила принять участие в "Песне года" и выступить на ряде корпоративов. Кстати, за время "вынужденного отсутствия" певицы, россияне ее не забыли и по-прежнему любят. Иначе никак не объяснить, что за одно выступление, как стало известно СМИ, ее гонорар у нас составит примерно 3,5 миллиона рублей.