Бывший супруг Ирины Апексимовой Валерий Николаев снимет фильм о СВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

26 октября на юбилей в МХТ им. Чехова пришли актёр Валерий Николаев и его бывшая жена Ирина Апексимова, у которых есть дочь Дарья. Сейчас артистка является руководителем Театра на Таганке.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Николаев поделился своими творческими планами. Он рассказал, что собирается снимать фильм о СВО.

Он также упомянул, что его двухлетний сын от четвёртого брака быстро растёт. Николаев также выразил радость тому, что его дочь тоже стала актрисой и пользуется спросом.

"В планах съёмки документального фильма, который мы делаем на канале Соловьёв LIVE. Называется "Чтобы знали", это о героях СВО", — передаёт "КП" слова мужа Апексимовой.

Он напомнил, что фильм о пути становления мужчин до 30 лет, которые сделали за свою жизнь столько, сколько Николаев не сделал в свои 58 лет.

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