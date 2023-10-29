Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подоляка: кто стоит за антиеврейскими митингами в России?
Музыканту Андрею Макаревичу* срывают концерты из-за поддержки Израиля
Украину предупредили: Запад потребует платить по счетам, но Киев не сможет
Все звезды, покинувшие Россию и уехавшие из Израиля после начала войны
The Times: Россия усиливает атаки в Украине, пока мир не видит
Советы от эксперта Роспотребнадзора Акмаловой: Как выбрать правильные зимние шины
Врач Демьяновская назвала необычные симптомы стресса
Последние новости о состоянии Олега Царёва: "В реанимации, под усиленной охраной ФСБ"
Эксперт Зиновьев объяснил, чем вреден бензин АИ-92 для вашего автомобиля

Бывший супруг Ирины Апексимовой Валерий Николаев снимет фильм о СВО

0:58
Шоу-бизнес

26 октября на юбилей в МХТ им. Чехова пришли актёр Валерий Николаев и его бывшая жена Ирина Апексимова, у которых есть дочь Дарья. Сейчас артистка является руководителем Театра на Таганке.

Бывший супруг Ирины Апексимовой Валерий Николаев снимет фильм о СВО
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Николаев поделился своими творческими планами. Он рассказал, что собирается снимать фильм о СВО.

Он также упомянул, что его двухлетний сын от четвёртого брака быстро растёт. Николаев также выразил радость тому, что его дочь тоже стала актрисой и пользуется спросом.

"В планах съёмки документального фильма, который мы делаем на канале Соловьёв LIVE. Называется "Чтобы знали", это о героях СВО", — передаёт "КП" слова мужа Апексимовой.

Он напомнил, что фильм о пути становления мужчин до 30 лет, которые сделали за свою жизнь столько, сколько Николаев не сделал в свои 58 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Ирина Апексимова о первой любви, дружбе с бывшим мужем и женском одиночестве
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Китайские автомобили популярны в России, но с ними связаны определенные риски

В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.

Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали Кипр: новое место жительства и родители двойняшек
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Врач Потешкин рассказал, как побороть зависимость от еды
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Последние материалы
Бывший супруг Ирины Апексимовой Валерий Николаев снимет фильм о СВО
Музыканту Андрею Макаревичу* срывают концерты из-за поддержки Израиля
Украину предупредили: Запад потребует платить по счетам, но Киев не сможет
Все звезды, покинувшие Россию и уехавшие из Израиля после начала войны
The Times: Россия усиливает атаки в Украине, пока мир не видит
Советы от эксперта Роспотребнадзора Акмаловой: Как выбрать правильные зимние шины
Врач Демьяновская назвала необычные симптомы стресса
Последние новости о состоянии Олега Царёва: "В реанимации, под усиленной охраной ФСБ"
Эксперт Зиновьев объяснил, чем вреден бензин АИ-92 для вашего автомобиля
Галкин* может стать новым солистом "Ласковый Май" и петь песни группы за границей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников