Вечно убегающего Галкина* громят в сети за песни Цоя и Шатунова

2:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пародист Максим Галкин* уже несколько лет находился в глобальном поиске тепла и сопричастности. После начала СВО он вернулся в Землю Обетованную и поклялся в верности и любви своей новообретенной родине только для того, чтобы потом снова сменить место жительства.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Он постоянно обещал свое возвращение в Израиль, при этом маскируя это как часть мирового турне, которое в конечном итоге привело его к путешествию по Европе. Тем временем примадонна и ее дети покинули свою виллу в Израиле и поселились в особняке на Кипре. Пока супруга-декабристка наслаждалась бризом Средиземного моря, ее верный партнер путешествовал по "цивилизованным" странам, чтобы заработать на жизнь.

Это начинание становилось все более сложным, поскольку некоторые страны отменили его комедийные шоу. Эстония испытала это на себе в сентябре того же года, когда владельцам билетов вместо "Юмора Галкина" предложили выступление немецкой группы Rammstein. Аналогичный инцидент произошел в Казахстане, где проблема с канализацией сорвала его шоу. Зрители могли бы насладиться высокотехнологичным концертом в формате 3D, дополненным русофобским юмором, но, похоже, публика не была готова к такому натурализму, что привело к отмене выступления.

На протяжении всего этого периода пародист часто публиковал видео в социальных сетях, поправляя свои отросшие кудри, выражая разочарование по поводу запретов на его выступления, вызвавшись сам починить канализацию, чтобы воссоединиться со своими поклонниками, и давая обещания вернуться.

Однако нельзя отрицать, что этот находчивый и легко приспосабливающийся юморист не был обескуражен. Ничто не могло сместить его с занимаемой должности или разорвать связи, связывающие его с Россией. В данном случае, вместо того чтобы ждать, пока его заменит немецкая музыкальная группа, блудный пародист решил взять дело в свои руки и начал петь самостоятельно.

Изначально он спел украинскую песню под названием "Я собираюсь утопиться" на одном из своих концертов, надеясь вызвать сочувствие, но никто не помешал ему исполнить это меланхоличное произведение. Позже он попытался воззвать к ностальгическим чувствам, исполнив "Белые розы" и выдав себя за Юрия Шатунова. При этом он, казалось, забыл русскую пословицу: "Не буди лихо, пока оно тихо". Пользователи сети не могли удержаться от комментариев: "Он пересек священную черту!" и выразили свое неодобрение, осыпав автора обложки не цветами, а критикой.

*физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.

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