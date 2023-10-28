Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский рассказал курьёзный случай о главе Департамента культуры: "А какие цветы предпочитает именинник?"
Галкин* спародировал пение Виктора Цоя на своём зарубежном концерте
На штурм Киев отправляет мобилизованных, за ними прячутся наёмники и неонацисты
Мать Андрея Бурковского рассказала о своей любви к Путину
Бородина — Собчак по поводу внешности: "Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет"
Ученые нашли новые резервы головного мозга
Концерты XOLIDAYBOY отменили после угрозы Мизулиной
ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года

Вечно убегающего Галкина* громят в сети за песни Цоя и Шатунова

2:50
Шоу-бизнес

Пародист Максим Галкин* уже несколько лет находился в глобальном поиске тепла и сопричастности. После начала СВО он вернулся в Землю Обетованную и поклялся в верности и любви своей новообретенной родине только для того, чтобы потом снова сменить место жительства.

Вечно убегающего Галкина* громят в сети за песни Цоя и Шатунова
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Он постоянно обещал свое возвращение в Израиль, при этом маскируя это как часть мирового турне, которое в конечном итоге привело его к путешествию по Европе. Тем временем примадонна и ее дети покинули свою виллу в Израиле и поселились в особняке на Кипре. Пока супруга-декабристка наслаждалась бризом Средиземного моря, ее верный партнер путешествовал по "цивилизованным" странам, чтобы заработать на жизнь.

Это начинание становилось все более сложным, поскольку некоторые страны отменили его комедийные шоу. Эстония испытала это на себе в сентябре того же года, когда владельцам билетов вместо "Юмора Галкина" предложили выступление немецкой группы Rammstein. Аналогичный инцидент произошел в Казахстане, где проблема с канализацией сорвала его шоу. Зрители могли бы насладиться высокотехнологичным концертом в формате 3D, дополненным русофобским юмором, но, похоже, публика не была готова к такому натурализму, что привело к отмене выступления.

На протяжении всего этого периода пародист часто публиковал видео в социальных сетях, поправляя свои отросшие кудри, выражая разочарование по поводу запретов на его выступления, вызвавшись сам починить канализацию, чтобы воссоединиться со своими поклонниками, и давая обещания вернуться. 

Однако нельзя отрицать, что этот находчивый и легко приспосабливающийся юморист не был обескуражен. Ничто не могло сместить его с занимаемой должности или разорвать связи, связывающие его с Россией. В данном случае, вместо того чтобы ждать, пока его заменит немецкая музыкальная группа, блудный пародист решил взять дело в свои руки и начал петь самостоятельно.

Изначально он спел украинскую песню под названием "Я собираюсь утопиться" на одном из своих концертов, надеясь вызвать сочувствие, но никто не помешал ему исполнить это меланхоличное произведение. Позже он попытался воззвать к ностальгическим чувствам, исполнив "Белые розы" и выдав себя за Юрия Шатунова. При этом он, казалось, забыл русскую пословицу: "Не буди лихо, пока оно тихо". Пользователи сети не могли удержаться от комментариев: "Он пересек священную черту!" и выразили свое неодобрение, осыпав автора обложки не цветами, а критикой.

*физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Галкин* снова поёт песни Юры Шатунова на концерте разрешение Разина люди шокированы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.

Внук Пугачёвой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали Кипр: новое место жительства и родители двойняшек
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Последние материалы
Садальский рассказал курьёзный случай о главе Департамента культуры: "А какие цветы предпочитает именинник?"
Галкин* спародировал пение Виктора Цоя на своём зарубежном концерте
На штурм Киев отправляет мобилизованных, за ними прячутся наёмники и неонацисты
Мать Андрея Бурковского рассказала о своей любви к Путину
Бородина — Собчак по поводу внешности: "Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет"
Ученые нашли новые резервы головного мозга
Концерты XOLIDAYBOY отменили после угрозы Мизулиной
ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года
В Таиланде в ходе силового рейда задержаны российские туристы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников