Максим Галкин* исполнил знаменитую песню Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце" в манере легендарного исполнителя.
В сети появились кадры, на которых Галкин* весьма похоже пародирует Виктора Цоя. Пародист передал манеру лидера группы "Кино". Публика одобрительно реагировала на вокальный номер супруга Аллы Пугачёвой.
Интернет-пользователи не поняли контекста данного выступления. Фолловеров интересовало, был ли это просто вокальный номер или юморист "покусился на святое".
Поклонники Галкина напомнили, что он часто работает в жанре пародии.
Ранее сообщалось, что на концерте в Варшаве Максим Галкин исполнил украинскую песню "Пойду утоплюся".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.