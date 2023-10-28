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Галкин* спародировал пение Виктора Цоя на своём зарубежном концерте

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Шоу-бизнес

Максим Галкин* исполнил знаменитую песню Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце" в манере легендарного исполнителя.

Галкин* спародировал пение Виктора Цоя на своём зарубежном концерте
Фото: Инстаграм Галкина

В сети появились кадры, на которых Галкин* весьма похоже пародирует Виктора Цоя. Пародист передал манеру лидера группы "Кино". Публика одобрительно реагировала на вокальный номер супруга Аллы Пугачёвой.

Интернет-пользователи не поняли контекста данного выступления. Фолловеров интересовало, был ли это просто вокальный номер или юморист "покусился на святое".

Поклонники Галкина напомнили, что он часто работает в жанре пародии.

Ранее сообщалось, что на концерте в Варшаве Максим Галкин исполнил украинскую песню "Пойду утоплюся".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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