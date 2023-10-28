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Мать Андрея Бурковского опровергла слухи о сыновнем бегстве из России

Шоу-бизнес

Мать российского актера Андрея Бурковского, Людмила, поделилась реальными причинами сыновнего отъезда в США и рассказала о его предстоящем возвращении на родину.

Мать Андрея Бурковского опровергла слухи о сыновнем бегстве из России
Фото: Wikipedia by Телекомпания ТВР+ is licensed under CC BY 3.0

Она подтвердила, что сын совсем недавно побывал в России, где снимался для сериала "Медиатор". В связи с этим, Людмила Бурковская опровергла распространенные слухи:

"Все, что писали, что он снимается там у Молочникова, — это неправда. Он в США ни копейки не заработал, ни в одном их местном спектакле не участвовал. Я с ним два раза в день созваниваюсь, у нас с ним очень теплые отношения," — подчеркнула она.

Людмила Бурковская раскрыла реальную причину сыновнего отъезда, отметив, что Андрей уехал в США, чтобы получить образование. Он намерен закончить факультет режиссуры, и для поддержки его учебы пришлось продать квартиру. Однако она подчеркнула, что сын обязательно вернется в Россию после завершения образования, так как его связывает с родиной тесная связь и ностальгия:

"Даже не обсуждается, он вернется. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель. Слова плохого про Россию никогда не сказал. Он поэтому и воздерживается от комментариев, потому что за него всё уже придумали и сказали от его имени. Глупо опровергать выдумки," — заверила Людмила Бурковская.

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Андрей Бурковский уехал в США вместе с семьей
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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