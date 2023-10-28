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Искусствовед Александр Васильев объяснил нахождение в Анталье отсутствием работы в РФ

1:08
Шоу-бизнес

Искусствовед Александр Васильев раскрыл своё местонахождение. Хотя он покинул РФ после начала операции на Украине и осудил действия российских властей, историк моды опровергал слухи о своём пребывании в Москве. В настоящее время он проживает в турецком городе Анталья.

Искусствовед Александр Васильев объяснил нахождение в Анталье отсутствием работы в РФ
Фото: "Alexander Vasilyev 2019" by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0.

Своё проживание в этом городе искусствовед объяснил отсутствием работы в РФ. Историк моды признался, что зарабатывает деньги только за границей.

"У меня много творческих планов — сейчас проходят выставки в Праге, Риге и Эстонии. Ещё я готовлю мастер-классы в Таллине, Риге, Париже, Батуми и Дубае", — признался он в беседе с "Абзацем".

В письме, отправленном властям Литвы, Васильев предсказал скорый крах России и выразил свою поддержку культурным европейским ценностям. Он также просил сохранить свою коллекцию винтажных костюмов в этом прибалтийском государстве. После этого бывший ведущий "Модного приговора" отправился в путешествие по Европе, где проводил мастер-классы.

 

 

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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ: русская мода сейчас, эмиграция и возвращение в Россию
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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