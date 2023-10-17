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Шоу "Модный приговор" вернётся в эфир в конце октября без ведущего Александра Васильева

1:16
Шоу-бизнес

Бывший сотрудник Первого канала рассказал kp.ru о возвращении шоу "Модный приговор" на экраны телевизоров, но без историка моды Александра Васильева.

Шоу "Модный приговор" вернётся в эфир в конце октября без ведущего Александра Васильева
Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

По информации этого источника, слухи о возобновлении передачи начали появляться ещё летом, и теперь известны конкретные детали: съёмки новых выпусков запланированы на конец октября.

Зрителей, скорее всего, ждут возвращение приглашённой звезды Юлии Барановской, но участие Эвелины Хромченко остаётся под вопросом. Надежда Бабкина вряд ли появится в обновленном формате телешоу, так как у неё уже есть проекты на этом канале.

По-прежнему неизвестно, будет ли "Модный приговор" выходить в ежедневном формате или только по выходным. Однако важным анонсом является отсутствие Александра Васильева, так как он стал известен своими антивоенными высказываниями.

Напомним, что шоу "Модный приговор" было закрыто 24 февраля 2022 года из-за решения Первого канала отказаться от развлекательного контента. В этот день также сняли с эфира программы "Давай поженимся", "Жить здорово" и "Вечерний Ургант".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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