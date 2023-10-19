Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не ездит на метро: "Люди разорвут на части"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам балерины Анастасии Волочковой, она вообще не использует метро для перемещений по Москве.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Причиной этого решения, по её собственному признанию, являются многочисленные поклонники. Очень многие из них желают сделать фото со своей любимицей, а Волочкова не в силах отказать фанатам в этой просьбе.

"Я очень добрый человек на самом деле без звездности. Поэтому я понимаю: ну люди разорвут на части, и я не доеду до того места", — объяснила Волочкова в VK-шоу "Народ против звёзд".

Знаменитость вспомнила свою последнюю поездку на метро, которая случилась 10 лет тому назад. Тогда Волочкова смогла проехать под землёй бесплатно, потому что турникеты пропустили её "сами".

Однако после этого звезда вместо того, чтобы сесть в вагон, почти целый час фотографировалась с поклонниками.

"Я ничего туда не прикладывала, видимо, это флюиды Волочковой сыграли. Но дальше я 40 минут стояла на станции и фотографировалась с людьми, не могла зайти в вагон", — рассказала Волочкова.

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