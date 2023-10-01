Балерина Анастасия Волочкова похвасталась подарком от ухажера за 5 млн рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее ухажер удивил ее подарком за 5 млн рублей — так, мужчина преподнес ей дорогостоящее кольцо. В этом она призналась в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Поклонник артистки подарил ей кольцо с бриллиантом с 4,9 карата. Однако, по слова Волочковой, они с мужчиной не состоят в романтических отношениях, он просто ею восхищается.

В свою очередь, у балерины есть отношения, в которых партнер не ревнует ее к многочисленным ухажерам.

В сентябре Волочкова вспомнила, как незнакомец в 90-е годы купил ей билеты до Киева, чтобы она попала на Международный конкурс артистов балета. На тот момент у семьи были проблемы с деньгами. Мужчина оказался в очереди в кассу и услышал рассказ матери, которая пыталась выбить скидку. Он оплатил билет для Анастасии, которая в итоге завоевала золотую медаль.

Ранее мы писали, что позволяет Анастасии Волочковой оставаться всегда в форме.

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