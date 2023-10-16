Звезда "Фабрики звезд-5" Виктория Дайнеко раскрыла неприятные подробности отношений с бывшим мужем

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что 36-летняя Виктория Дайнеко на шоу "Звезды сошлись" рассказала о своих претензиях к бывшему возлюбленному — барабанщику Дмитрию Клейману, относительно его отношения к их дочери. Она заявила, что Дмитрий не уделяет достаточно времени и внимания своей дочери, оправдываясь своей работой или невозможностью приехать из-за того что живет за городом.

Фото: Личный аккаунт Виктории Дайнеко в Instagram

Дайнеко заявила, что у нее нет никаких претензий к Дмитрию как к мужчине, так как они развелись. Однако когда он не уделяет достаточно внимания их дочери, она ругается с ним. Вика отметила, что её замечания влияют на Дмитрия, и он начинает больше общаться с ребенком, но затем снова пропадает. Девочка страдает от недостатка общения с отцом на фоне таких отношений.

Певица отметила, что её нынешний бойфренд проявляет более нежные чувства к её дочери, чем её биологический отец.

Интересно, что за все эти годы поклонники Вики не видели ее дочь в ток-шоу и других публичных мероприятиях. Оказалось, что это связано с запретом её родного отца. Он категорически против того, чтобы девочка принимала участие в подобных программных форматах.