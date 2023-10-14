Покинувшая РФ телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* вышла на связь с публикой в странном состоянии. Но дело здесь не только в её внешнем виде, который казался неухоженным. Знаменитость заявила, что её насилуют, и она бессильна что-либо с этим сделать.

Фото: Официальное сообщество Татьяны Лазаревой в Instagram

Телеведущая, оставшаяся без средств к существованию и переехавшая в Испанию, рассказала, что живёт в постоянном ужасе. Она записала видео, представ перед публикой в странном состоянии. На кадрах она выглядела помятой, не выспавшейся. По всей видимости, она перестала следить за собой.

57-летняя актриса с трудностями высказывала свои мысли и внезапно заявила, что подвергается насилию, но она бессильна что-либо предпринять.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

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Татьяна Лазарева: как теперь жить в эмиграции