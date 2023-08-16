Татьяна Лазарева* заявила, что план посетившей Россию Аллы Пугачёвой провалился

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Татьяна Лазарева раскрыла информацию о намерениях популярной певицы Аллы Пугачёвой во время её визита в Россию. Об этом пишет Starhit.

Фото: Личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Instagram

Как утверждает Лазарева, Пугачёва всегда имела личное мнение. Она планировала прибыть в Россию с целью "помирить всех". Тем не менее телеведущая отметила, что певица переоценила свои возможности.

"Не думаю, что Алла Борисовна с Юдашкиным или Зайцевым обсуждали, что происходит в политике. Они просто дружили до конца дней", — добавила Лазарева.

Напомним, осенью 2022 года Пугачёва покинула территорию РФ. Вместе с супругом и детьми она переехала в Израиль. Однако в мае текущего года вернулась в Москву, чтобы попрощаться с дизайнером Валентином Юдашкиным.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.



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