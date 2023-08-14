Ведущая Лазарева пошутила, что Масляков "наложил глаз" на покинувших КВН артистов

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* пошутила, что руководитель КВН Александр Масляков "наложил на неё сглаз" в связи уходом из телеигры её и других артистов. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала "И Грянул Грэм".

Фото: Фото опубликовано в личном аккаунте Татьяны Лазаревой в соцсети Instagram (запрещена в РФ)

"Мы первые ушли от него в большое плавание (…). Он нас проклял просто. Мы были первые тараканы, которые убежали", — поиронизировала телеведущая.

Она добавила, что не осуждает Маслякова за его реакцию на уход юмористов из КВН.

Лазарева также рассказала о забавной ситуации, произошедшей позднее во время вручения телевизионной премии ТЭФИ. Вместе с другими комиками, включая её бывшего супруга Михаила Шаца**, они в шуточной форме попросили прощения у руководителя КВН.

"Мы в итоге опустились на колени и ползли через половину зала. И тогда он сказал: "Ладно, прощаю вас", — поделилась Лазарева воспоминаниями.

Ранее актриса заявила о намерении вернуться из Испании в Россию, если ей будет снят статус иностранного агента. Она также выразила желание постоянно остаться жить в своей родной стране.

*признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

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Лазарева в интервью для YouTube-канала "И Грянул Грэм"