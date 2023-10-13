Девушка певца Влада Соколовского ответила, когда они поженятся

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что модель Ангелина Суркова в ее ответе на вопросы подписчиков в Instagram* сообщила, что их свадьба с певцом Владом Соколовским состоится в апреле. Девушка уверенна, что торжество пройдет в чудесном и красивом месте, после чего они отправятся в свадебное путешествие. Однако, уточнить, в каком именно месте будет проходить церемония и где состоится их свадебное путешествие остается в тайне.

Фото: https://www.instagram.com/p/CxazAcRIu1h/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Напомним, что после разрыва с певицей Ритой Дакотой певец Влад Соколовский обрел счастье с моделью Ангелиной Сурковой. В марте 2022-го у них родился сын Дэвид, а летом Влад сделал Ангелине предложение.

*Запрещен в РФ

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