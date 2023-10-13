Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
35-летний Павел Прилучный признался, изменились ли отношения с 27-летней Зепюр Брутян после рождения ребенка
Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова из больницы прокомментировала свое "отравление"
Учёные до сих пор не могут объяснить деформацию Млечного Пути
Украинский футболист попросил политического убежища в РФ: "Я не признаю нацизм"
Ростовская область на выставке "Золотая осень-2023": Гран-при и 65 наград
Будет ли котёл в Авдеевке, покажут ближайшие 5-7 дней наступления ВС РФ
Автомобиль погибшего бойца отправится на помощь в зону СВО под Новосибирском
Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака
Как лучше всего хранить чеснок: нужны два простых предмета

Девушка певца Влада Соколовского ответила, когда они поженятся

0:48
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что модель Ангелина Суркова в ее ответе на вопросы подписчиков в Instagram* сообщила, что их свадьба с певцом Владом Соколовским состоится в апреле. Девушка уверенна, что торжество пройдет в чудесном и красивом месте, после чего они отправятся в свадебное путешествие. Однако, уточнить, в каком именно месте будет проходить церемония и где состоится их свадебное путешествие остается в тайне.

Девушка певца Влада Соколовского ответила, когда они поженятся
Фото: https://www.instagram.com/p/CxazAcRIu1h/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Напомним, что после разрыва с певицей Ритой Дакотой певец Влад Соколовский обрел счастье с моделью Ангелиной Сурковой. В марте 2022-го у них родился сын Дэвид, а летом Влад сделал Ангелине предложение.

*Запрещен в РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Последние материалы
Учёные до сих пор не могут объяснить деформацию Млечного Пути
Украинский футболист попросил политического убежища в РФ: "Я не признаю нацизм"
ВС РФ постепенно затягивают "авдеевскую удавку"
Ростовская область на выставке "Золотая осень-2023": Гран-при и 65 наград
Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг
Будет ли котёл в Авдеевке, покажут ближайшие 5-7 дней наступления ВС РФ
Автомобиль погибшего бойца отправится на помощь в зону СВО под Новосибирском
Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд
Дарья Митина: Израиль превратит сектор Газа в пыль
Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников