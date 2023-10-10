После совместной поездки в Париж блогер Слава Бустер признался, в каких он отношениях с Диларой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет о том, что блогер и звезда игровой платформы Twitch Слава Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) ответил на вопросы поклонников в рубрике вопрос-ответ. В ответ на вопрос своих подписчиков о желании завести детей, Слава признался, что очень хотел бы, но понимает, что сам еще является ребенком во многих аспектах. Слава уверен, что станет хорошим отцом, но сказал, что все приходит в свое время и что он сейчас сосредоточен на своем личном развитии и росте.

Фото: Личный аккаунт Славы Бустера в Instagram

В комментариях под этой публикацией началось обсуждение, где подписчики активно интересовались, не планирует ли Слава иметь детей с Диларой (бывшая жена рэпера Моргенштерна*), с которой он недавно провел время в Париже. Однако в своем Telegram-канале Бустер однозначно ответил на этот вопрос. Он заявил, что с Диларой находится в хороших дружеских отношениях.

*признан в РФ иностранным агентом

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