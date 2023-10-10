Продюсер Константин Меладзе завершил продажу своего особняка на Рублевке. Роскошный дом, находящийся в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк", обошёлся покупателю в 350 миллионов рублей.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в данный момент происходит оформление требуемых документов купли-продажи.
Особняк Меладзе имеет площадь 700 квадратных метров, а участок на Рублёвском шоссе, на котором он находится — 36 соток. В доме есть всё необходимое для комфортной и красивой жизни — он обставлен итальянской мебелью, имеет спортзал, хамам и камин.
Покупатель особняка Константина Меладзе перед тем, как внести аванс, потребовал соблюсти полную конфиденциальность сделки.
Оформлением документов по продаже занимается находящаяся в РФ мама продюсера — Нелли.
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