У продюсера Константина Меладзе купили его дом на Рублёвке за 350 миллионов рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Константин Меладзе завершил продажу своего особняка на Рублевке. Роскошный дом, находящийся в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк", обошёлся покупателю в 350 миллионов рублей.

Фото: prt scr youtube.com/ Власть vs Влащенко

Как сообщает Telegram-канал Mash, в данный момент происходит оформление требуемых документов купли-продажи.

Особняк Меладзе имеет площадь 700 квадратных метров, а участок на Рублёвском шоссе, на котором он находится — 36 соток. В доме есть всё необходимое для комфортной и красивой жизни — он обставлен итальянской мебелью, имеет спортзал, хамам и камин.

Покупатель особняка Константина Меладзе перед тем, как внести аванс, потребовал соблюсти полную конфиденциальность сделки.

Оформлением документов по продаже занимается находящаяся в РФ мама продюсера — Нелли.

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