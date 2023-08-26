Лишившийся ВНЖ в России Константин Меладзе продает особняк на Рублевке за 350 млн

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский композитор Константин Меладзе выставил на продажу свой особняк в поселке "Миллениум парк" на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: prt scr youtube.com/ Власть vs Влащенко

Как пишут авторы канала, коттеджный дом продаст мать музыканта.

Это не первая попытка продать дом на Рублевке — композитор уже пытался избавиться от недвижимости в феврале этого года за 300 млн рублей. Но как только стало известно, кто владеет домом, объявление было убрано.

Но сейчас его снова выставили, однако под именем матери артиста. Стоимость особняка оценивается в 350 млн рублей.

В объявлении сообщается, что продается дом общей площадью 700 кв. м, 36 соток земли, спортзал, камин, хаммам и мебель из Италии.

Ранее стало известно, что композитор Константин Меладзе остался без вида на жительство в России.

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