Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил об отмене запланированного концерта в израильском Тель-Авиве. Причиной такого решения, как объясняется на официальном сайте артиста, стал его перенесённый инфаркт.
Представители музыканта добавили, что сейчас ему необходимо восстановиться, а соответствующие медицинские процедуры он будет проходить до конца 2023 года.
"Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", — сказано в сообщении.
В пресс-службе Шевчука уточнили, что речь идёт не о полной отмене выступления, а о его переносе на 6 января 2024 года.
Представители артиста добавили, что сейчас его самочувствие нормальное.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.