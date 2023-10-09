Лидер группы ДДТ объявил об отмене концерта в Израиле из-за перенесённого инфаркта

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил об отмене запланированного концерта в израильском Тель-Авиве. Причиной такого решения, как объясняется на официальном сайте артиста, стал его перенесённый инфаркт.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Шевчука

Представители музыканта добавили, что сейчас ему необходимо восстановиться, а соответствующие медицинские процедуры он будет проходить до конца 2023 года.

"Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", — сказано в сообщении.

В пресс-службе Шевчука уточнили, что речь идёт не о полной отмене выступления, а о его переносе на 6 января 2024 года.

Представители артиста добавили, что сейчас его самочувствие нормальное.

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