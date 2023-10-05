Макеева заявила, что Дружинина не стала с ней обниматься из-за общения с журналистами

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Макеева объяснила, почему режиссёр Светлана Дружинина оттолкнула её на премьере фильма "Гардемарины 1787. Мир".

Фото: Openverse

По её словам, это произошло из-за сосредоточенности режиссёра на общении с журналистами. Как пояснила актриса, 87-летняя Дружинина испытывала серьёзное волнение перед премьерой. Макеева также назвала её эксцентричной личностью, которая иногда не придаёт большого значения своим действиям.

"У неё широкие жесты во всём", — подчеркнула актриса в беседе с The Voice.

Она добавила, что Дружинина, скорее всего, не была готова её приветствовать, поскольку отвечала на вопросы приехавших журналистов.

Ранее Дружинина отказала Макеевой в объятиях на красной дорожке, оттолкнув её от себя. По информации KP.RU, кинорежиссёр с удовольствием общалась с другими знаменитостями, например, с Дмитрием Харатьяном и Михаилом Мамаевым.