Российская актриса Анастасия Макеева объяснила, почему режиссёр Светлана Дружинина оттолкнула её на премьере фильма "Гардемарины 1787. Мир".
По её словам, это произошло из-за сосредоточенности режиссёра на общении с журналистами. Как пояснила актриса, 87-летняя Дружинина испытывала серьёзное волнение перед премьерой. Макеева также назвала её эксцентричной личностью, которая иногда не придаёт большого значения своим действиям.
"У неё широкие жесты во всём", — подчеркнула актриса в беседе с The Voice.
Она добавила, что Дружинина, скорее всего, не была готова её приветствовать, поскольку отвечала на вопросы приехавших журналистов.
Ранее Дружинина отказала Макеевой в объятиях на красной дорожке, оттолкнув её от себя. По информации KP.RU, кинорежиссёр с удовольствием общалась с другими знаменитостями, например, с Дмитрием Харатьяном и Михаилом Мамаевым.
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