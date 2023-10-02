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Светлана Дружинина не стала обниматься с актрисой Макеевой на красной дорожке

1:02
Шоу-бизнес

Российский кинорежиссёр Светлана Дружинина отказала в объятиях актрисе Анастасии Макеевой на красной дорожке перед показом своей новой работы "Гардемарины 1787. Мир".

Светлана Дружинина не стала обниматься с актрисой Макеевой на красной дорожке
Фото: Openverse

Как сообщает KP.RU, режиссёр охотно общалась с другими знаменитостями. Так, к ней подошли актёры Дмитрий Харатьян и Михаил Мамаев. Артисты поцеловали руку Дружининой.

Когда к режиссёру приблизилась Макеева, которая снималась в её новом фильме, она вежливо показала жестом нежелание обниматься, сказано в материале.

Дружинина призналась, что её отговаривали от работы с Макеевой в одном проекте из-за сложного характера артистки. По её словам, во время съёмок фильма Анастасия часто опаздывала.

Ранее Дружинина, комментируя отъезд певицы Аллы Пугачёвой из РФ, заявила, что артистка "наказала себя сама", поскольку отказалась от славы и уважения на родине.

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Наедине со всеми / Дружинина
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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