Зрители нашли киноляп в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева "Вий" 1967 года по произведению Николая Гоголя. Как пишет РБК, недочет был обнаружен на костюме главного героя.
Так, по сюжету, за бурсаком Хомой Брутов (Леонид Куравлев) приходит товарищ по учебе и зовет его на беседу к главе семинарии. В этот момент подрясник у Куравлева сильно порван.
При этом, когда Хома Брут приходит к ректору, то подрясник уже цел и аккуратно подвязан.
Главную женскую роль в фильме сыграла актриса Наталья Варлей, прославившаяся своей ролью в картине "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
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