Зрители нашли киноляп с порванной одеждой Куравлева в фильме "Вий" 1967 года

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Зрители нашли киноляп в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева "Вий" 1967 года по произведению Николая Гоголя. Как пишет РБК, недочет был обнаружен на костюме главного героя.

Фото: кадр из фильма "Вий" 1967 года

Так, по сюжету, за бурсаком Хомой Брутов (Леонид Куравлев) приходит товарищ по учебе и зовет его на беседу к главе семинарии. В этот момент подрясник у Куравлева сильно порван.

При этом, когда Хома Брут приходит к ректору, то подрясник уже цел и аккуратно подвязан.

Главную женскую роль в фильме сыграла актриса Наталья Варлей, прославившаяся своей ролью в картине "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

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