Телеведущий Дмитрий Борисов впервые появится в кино

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Борисов сыграет самого себя во втором сезоне комедийного сериала "Против всех". Как пишет "КП", это будет это первая роль.

Фото: кадры из передачи "Пусть говорят" на Первом канале

Сюжет картины завязан вокруг Захара Михалыча, которого сыграл Николай Добрынин. По сценарию главный герой борется с влиятельными застройщиками, которые хотят забрать землю с его домом и построить там элитный ЖК. Роли в сериале также сыграли Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Тимофей Елецкий и Ева Смирнова.

Дмитрий Борисов появится на экране в роли ведущего телешоу "Важное неважное", куда приходят люди и делятся своими проблемами.

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