Телеведущий Дмитрий Борисов сыграет самого себя во втором сезоне комедийного сериала "Против всех". Как пишет "КП", это будет это первая роль.
Сюжет картины завязан вокруг Захара Михалыча, которого сыграл Николай Добрынин. По сценарию главный герой борется с влиятельными застройщиками, которые хотят забрать землю с его домом и построить там элитный ЖК. Роли в сериале также сыграли Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Тимофей Елецкий и Ева Смирнова.
Дмитрий Борисов появится на экране в роли ведущего телешоу "Важное неважное", куда приходят люди и делятся своими проблемами.
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