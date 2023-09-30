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Экстрасенс Олег Шепс о силе проклятий: "Когда человек испытывает сомнения, он уязвим"

1:29
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Братья Шепсы - экстрасенсы и участники шоу "Битва экстрасенсов", недавно приняли участие в шоу блогера Иды Галич. Ведущая обсуждала с ними их магические способности и в один момент согласилась протянуть руку Александру. Однако к ее удивлению, Александр - 36-летний медиум отреагировал отрицательно на этот жест.

Экстрасенс Олег Шепс о силе проклятий: "Когда человек испытывает сомнения, он уязвим"
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=p4trstN6b-o&t=1072s

Он предупредил женщин о том, чтобы они не протягивали мужчинам руку слишком легко, объясняя, что такой тактильный контакт позволяет ему прочитать человека. Звезды "Битвы экстрасенсов" считают, что люди должны быть осторожными в обмене энергиями и обратили внимание на силу негативных слов.

Братья Шепсы считают, что каждый человек при рождении обладает экстрасенсорными способностями, но не все имеют возможность раскрыть свой потенциал. Сами Шепсы проявляют свою силу в мистических шоу и проектах, таких как "Битва сильнейших". А вот в своей личной жизни они стараются не обращать внимание на предвидения и не считывать судьбу своих отношений, чтобы дать возможность партнерам проявить себя.

Александр признался, что встречался только с девушками, у которых тоже есть магические дары. Олег же на данный момент не состоит в отношениях, но он уточнил, что это не означает, что его сердце свободно, возможно, у него есть вторая половинка.

 

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Шоу Иды Галич ЕСТЬ ВОПРОСИКИ - Александр и Олег Шепс. Про встречи со звездами, разоблачения и духов.
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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