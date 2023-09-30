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Диктор Анна Шатилова призналась в бессоннице из-за мыслей об СВО

1:01
Шоу-бизнес

Легенда советского теле- и радиовещания Анна Шатилова редко появляется на светских мероприятиях. Однако недавно она была замечена на красной дорожке одной из кинопремьер в Москве, где журналистам "МК" удалось побеседовать с артисткой.

Диктор Анна Шатилова призналась в бессоннице из-за мыслей об СВО
Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

В беседе изданием Шатилова призналась, что плохо спит из-за мыслей о спецоперации.

"Да какая энергия? Я плохо сплю, так как переживаю из-за СВО. Успокоиться не могу. Поэтому моя работа и занятость, слава богу, очень отвлекают. Ну и когда в семье все в порядке, все также работают, заняты делом, тогда мне спокойнее", — поделилась телеведущая.

Звезда также рассказала о своих внуках — Святославе и Всеволоде. По словам Анны Николаевны, старший закончил строительный университет с красным дипломом и поступил в магистратуру. А младший — ушел после 9-го класса в колледж и планирует быть цифровым художником.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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