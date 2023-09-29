Турецкая актриса Седа Феттахоглу найдена мертвой в стамбульском парке

На днях стало известно о смерти актрисы, знаменитой благодаря турецким сериалам, Седы Феттахоглу. Ее тело было обнаружено в одном из стамбульских парков после того, как она отмечала свое 44-летие.

Фото: Wikipedia

Тело актрисы было найдено прохожим еще 27 сентября, и сразу же была вызвана полиция. По предварительной информации, смерть Седы Феттахоглу могла быть результатом суицида.

Седа начала свою карьеру в нулевых годах и снялась в таких фильмах, как "Пусть дети не слышат", "Материнская магия", "Жена прокурора" и многих других.

Поклонники актрисы выразили свои соболезнования ее близким и пожелали им сил пережить утрату. Они выразили свою горечь и удивление перед этой несправедливой утратой.

Коллега актрисы, Мелек Байкал, выразила свое сожаление по поводу трагедии и подчеркнула, что каждый, кто работает в индустрии сериалов и фильмов, несет ответственность за смерть Седы Феттахоглу.

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