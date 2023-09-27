Владимир Соловьёв предложил Гарику Харламову отправиться в зоне СВО за исполнение песни

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал комика Гарика Харламова, который исполнил сатирическую песню о долларе и закрытии границ для российских граждан. Своё мнение он высказал в эфире программы "СОЛОВЬЁВLIVE".

Фото: Официальное сообщество Гарика Харламова в соцсети "В Контакте"

Шутливый номер шоумена, в котором он забавно рассказывал о росте курса доллара и ограничениях на поездки в различные страны для российских граждан, быстро стал популярным в интернете. В завершении выступления комик обратился к неуказанным лицам с вопросом: "Скажите нам, у вас же есть какой-то план?" В ответ на это Соловьёв иронично прокомментировал выступление шоумена.

"Талантливо, ужасно смешно, ужасно здорово", — язвительно высказался Соловьёв.

При этом телеведущий подчеркнул, что вопросы о долларе и закрытии границ не следует задавать. Телеведущий считает, что артистам, включая Харламова, стоит подумать о том, чтобы отправиться на фронт и поддержать бойцов, учитывая текущую ситуацию в стране.

"Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Не хочу быть смертельно серьёзным, но вы ребята, работающие на замечательном канале, у которых всё хорошо. Вы вообще знаете, что в стране происходит?" — возмутился Соловьёв.

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