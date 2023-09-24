Харламов и Джиган неудачно отшутились о Маликове и Лозе

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов недавно появился в качестве гостя в шоу Comedy Club на канале ТНТ. Во время программы ведущий Гарик Харламов отпускал шутки, которые некоторые зрители сочли переходящими границы приличия. Харламов с юмором отметил поразительное сходство между Дмитрием Маликовым и Юрием Лозой, предположив, что они практически один и тот же человек. Затем он игриво потребовал, чтобы Маликов спел песню "Лоза", на что Маликов ответил, что песня принадлежит певцу Витасу, а не ему.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Гарика Харламова

Харламов продолжил шутку, в шутку предположив, что, по его мнению, они могут быть одним и тем же человеком и что когда один помоет голову, он станет другим.

Рэпер Джиган присоединился к подшучиванию, поддерживая Харламова и делая замечания по поводу внешнего сходства. Джиган с юмором прокомментировал: "У него на всем заборе написано: "Витас". Ну, это как будто я не знаю его лично, но я знаю, как он выглядит: как Маликов, только толстый и старый".

Важно отметить, что в комедийных шоу часто используется юмор, который может быть непочтительным или сатирическим по своей природе, и цель, как правило, состоит в том, чтобы развлечь аудиторию.

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Comedy Club: Кастинг "Новая волна" | Дмитрий Маликов, Гарик Харламов