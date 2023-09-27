Модель Анастасия Костенко сообщила в соцсетях, что они вместе с супругом Дмитрием Тарасовым ждут четвертого ребенка.
Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко уже воспитывают троих детей: пятилетнюю Милану, трехлетнюю Еву и двухлетнего Алексея. О появлении четвертого малыша супруги решили сообщить в соцсетях, опубликовав милое семейное фото, на котором у модели виден округлившийся живот.
"Шесть Я", — написала Костенко под снимком.
Стоит отметить, что совсем недавно Анастасия Костенко сделала новую грудь, однако это не помешало ей решиться стать мамой новорожденного в четвертый раз. Кроме того, у Дмитрия Тарасова есть старшая дочь от первого брака.
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