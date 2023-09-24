21 сентября состоялась кремация тела звезды сериала "Солдаты" Вячеслава Гришечкина. Коллеги и близкие актёра вспоминали о его последних годах жизни.
На церемонию также приехала дочь покойного Ольга. Она оказывала финансовую поддержку отцу до его кончины, сообщили в программе "Ты не поверишь!" на федеральном телеканале НТВ. Она отметила, что Гришечкину в последние месяцы жизни было очень тяжело.
"Мне кажется, он этого хотел. Если честно, он так устал", — призналась Ольга.
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