Дочь Вячеслава Гришечкина рассказала, как в последние месяцы жизни отцу было очень тяжело

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

21 сентября состоялась кремация тела звезды сериала "Солдаты" Вячеслава Гришечкина. Коллеги и близкие актёра вспоминали о его последних годах жизни.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

На церемонию также приехала дочь покойного Ольга. Она оказывала финансовую поддержку отцу до его кончины, сообщили в программе "Ты не поверишь!" на федеральном телеканале НТВ. Она отметила, что Гришечкину в последние месяцы жизни было очень тяжело.

"Мне кажется, он этого хотел. Если честно, он так устал", — призналась Ольга.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.