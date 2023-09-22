Актриса Татьяна Кравченко не смогла увести из семьи Федора Добронравова

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Кравченко призналась, что была влюблена в своего коллегу Федора Добронравова. О своих чувствах, которые вспыхнули во время третьего сезона сериала "Сваты", она рассказала в программе "Судьба человека".

Фото: prt scr youtube.com/Киножурнал Ералаш

По ее словам, она в тот момент была одинока, в свою очередь, Добронравов уже был заядлым семьянином, влюбленным в свою жену. Звезда жалеет, что в какой-то момент ляпнула про свои чувства.

"Слава богу, Федя, спасибо, что не пошел на поводу моих (желаний). Поэтому в кадре нам не надо было играть мужа и жену. У нас все было. Была настоящая забота", — поделилась артистка.

Ранее Татьяна Кравченко рассказала, что сделала аборт от другого коллеги Андрея Леонова.

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